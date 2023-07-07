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Бывшая третья ракетка мира Милош Раонич намекнул на завершение карьеры

Теннис
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Сейчас он занимает 849-ю строчку в рейтинге АТР

Бывшая третья ракетка мира Милош Раонич намекнул на завершение карьеры

Новина українською

Финалист 2016 года, бывшая третья ракетка мира, канадский теннисист Милош Раонич допустил, что Уимблдон-2023 может стать для него последним.

Ранее в матче второго раунда 0Уимблдона Раонич, выступавший по защищённому рейтингу, со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 4:6 проиграл 15-й ракетке мира, американцу Томми Полу (16). Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 1 минуту.

"Скорее всего, это было моё последнее выступление на Уимблдоне. Я сюда ещё приеду и буду получать удовольствие, но я не думаю, что буду играть. Не хочу говорить, чем займусь дальше. Надеюсь, это будет что-то совершенно другое. Я очень публично играл в теннис и не всегда наслаждался вниманием", — приводит слова Раонича Ubitennis.

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В статье: Милош Раонич
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