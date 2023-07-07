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Надежда Киченок покинула парный Уимблдон-2023 на старте соревнований
Украинка и полячка проиграли два сета
Украинка Надежда Киченок и польская теннисистка Алиция Росольская уступили на старте парного Уимблдона-2023 в Великобритании.
Лондон, Великобритания. Первый круг
Надежда Киченок/Алиция Росольска (Украина/Польша) - Сторм Хантер/Элизе Мертенс (Австралия/Бельгия, 3) 0:6, 2:6
Теннисистки провели пять совместных матчей, в которых одержали лишь одну победу. Предыдущие встречи также проходили на траве.
Украинка в девятый раз выступила в парной сетке Уимблдона.
В следующем круге соревнований Хантер и Мертенс сыграют с победительницами встречи Алекса Гуарачи/Эрин Раутлифф – Ирина-Кармелия Бегу/Ангелина Калинина.
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