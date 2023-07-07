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Хольгер Руне добыл тяжелую победу в матче второго круга Уимблдона-2023
Датский теннисист обыграл испанца Роберто Карбальес-Баэну
Фото: Getty Images
В матче второго круга Уимблдона-2023 шестая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне обыграл испанца Роберто Карбальес-Баэну (57-й в рейтинге ATP).
Уимблдон-2023. АТР
Хольгер Руне - Роберто Карбальес-Баэна 6:3, 7:6 (7:3), 6:4
Встреча продлилась 2 часа 38 минут. Руне восемь раз подал навылет, совершил 11 двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов. На счету Карбальес-Баэны два эйса, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта.
В третьем круге Уимблдона Руне сыграет с победителем противостояния Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).
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