Хольгер Руне добыл тяжелую победу в матче второго круга Уимблдона-2023

В матче второго круга Уимблдона-2023 шестая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне обыграл испанца Роберто Карбальес-Баэну (57-й в рейтинге ATP).

Уимблдон-2023. АТР

Хольгер Руне - Роберто Карбальес-Баэна 6:3, 7:6 (7:3), 6:4

Встреча продлилась 2 часа 38 минут. Руне восемь раз подал навылет, совершил 11 двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов. На счету Карбальес-Баэны два эйса, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта.

В третьем круге Уимблдона Руне сыграет с победителем противостояния Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).