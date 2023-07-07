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Карлос Алькарас одержал уверенную победу и вышел в третий круг Уимблдона-2023
Испанец полностью контролировал игру
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу во втором круге травяного турнира категории серии "Большого шлема" Уимблдон-2023, обыграв представителя Франции Александра Мюллера (84-й в рейтинге АТР).
Карлос Алькарас - Александра Мюллер 6:4, 7:6 (7:2), 6:3
Продолжительность матча составила 2 часа 33 минуты. Алькарас пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету французского теннисиста пять эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести попыток.
В матче второго круга травяного турнира Карлос Алькарас сыграет с победителем пары Джэйсон Каблер (Австралия) – Николас Харри (Чили).
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