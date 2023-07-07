Восьмая ракетка мира Янник Синнер успешно преодолел 1/16 финала

Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу в третьем круге турнира серии "Большого шлема" Уимблдон-2023, обыграв представителя Франции Кентена Алиса (79-й в рейтинге АТР).

Уимблдон-2023. АТР

Янник Синнер - Кентена Алис 3:6, 6:2, 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут. Синнер девять раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету французского теннисиста 14 эйсов, девять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх попыток.

В матче второго круга травяного турнира Янник Синнер сыграет с победителем пары Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) – Микаэль Имер (Швеция).