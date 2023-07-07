Ига Швёнтек повторила свое достижение, выйдя в 1/8 финала Уимблдона

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023.

В матче третьего круга травяного турнира "Большого шлема" она переиграла представительницу Хорватии Петру Мартич, посеянной под 30-м номером.

Уимблдон-2023. 1/16 финала

Ига Швёнтек - Петра Мартич 6:2, 7:5

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

Швёнтек один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. Мартич выполнила четыре эйса, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.

22-летняя Швёнтек в четвёртый раз играет в основной сетке Уимблдона.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Швёнтек сыграет с 14-й сеяной Белиндой Бенчич из Швейцарии.