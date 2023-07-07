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Людмила Киченок вышла во второй круг парного Уимблдона
Хороший старт в исполнении теннисисток
Фото:БТУ
Украинка Людмила Киченок и хорватска теннисистка Мате Павич вышли во второй круг парного Уимблдона. Украинско-хорватский дуэт обыграл Мию Като и Сандер Жилле.
Лондон, Великобритания. 3-15 июля. Первый круг
Людмила Киченок/Мате Павич (Украина/Хорватия, 7) - Мию Като/Сандер Жилле (Япония/Бельгия) 6:3, 7:5
Стоит отметить, что для теннисисток это второй совместный матч, последний раз они играли вместе в 2017 году и также на Уимблдоне, где дошли до четвертьфинала.
Следующими соперниками теннисистов будет пара Бернарда Пера/Никола Мектич (США/Хорватия).
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