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Людмила Киченок вышла во второй круг парного Уимблдона

Теннис
(1 голосов)

Хороший старт в исполнении теннисисток

Людмила Киченок вышла во второй круг парного Уимблдона

Фото:БТУ

Новина українською

Украинка Людмила Киченок и хорватска теннисистка Мате Павич вышли во второй круг парного Уимблдона. Украинско-хорватский дуэт обыграл Мию Като и Сандер Жилле.

Лондон, Великобритания. 3-15 июля. Первый круг

Людмила Киченок/Мате Павич (Украина/Хорватия, 7) - Мию Като/Сандер Жилле (Япония/Бельгия) 6:3, 7:5

Стоит отметить, что для теннисисток это второй совместный матч, последний раз они играли вместе в 2017 году и также на Уимблдоне, где дошли до четвертьфинала.

Следующими соперниками теннисистов будет пара Бернарда Пера/Никола Мектич (США/Хорватия).

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В статье: Людмила Киченок
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