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Цуренко: Я пахла на корте, поверьте было нелегко

Теннис
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Спасибо за борьбу

Цуренко: Я пахла на корте, поверьте было нелегко

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №60) поделилась своими эмоциями после выхода в 1/8 финала Уимблдона. Ее слова цитирует Ukrainian Tennis:

"Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку на корте и вне его. Я знаю, что заставила сегодня всех понервничать, но, поверьте мне, там было не легче. Я там тоже чуть-чуть пахла на корте.

Очень со многим пришлось справляться. Я очень, очень благодарю всех за поддержку. Слава Украине.

Я очень рада, что мои и результаты других девушек приносят украинцам положительные эмоции, ведь сейчас это всем нам очень необходимо" – сказала она.

Напомним, что в матче 1/8 финала Леся встретится с представительницей США Джессикой Пегулой (WTA №4).

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В статье: Леся Цуренко
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