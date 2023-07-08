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Цуренко: Я пахла на корте, поверьте было нелегко
Спасибо за борьбу
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №60) поделилась своими эмоциями после
"Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку на корте и вне его. Я знаю, что заставила сегодня всех понервничать, но, поверьте мне, там было не легче. Я там тоже чуть-чуть пахла на корте.
Очень со многим пришлось справляться. Я очень, очень благодарю всех за поддержку. Слава Украине.
Я очень рада, что мои и результаты других девушек приносят украинцам положительные эмоции, ведь сейчас это всем нам очень необходимо" – сказала она.
Напомним, что в матче 1/8 финала Леся встретится с представительницей США Джессикой Пегулой (WTA №4).
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