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Свитолина: Была очень счастлива, что смогла вернуться в игру, уступая брейк

Теннис
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Удачи в следующем матче

Свитолина: Была очень счастлива, что смогла вернуться в игру, уступая брейк

фото - flashscore.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №75) прокомментировала победу в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Великобритании.

"Выиграть первый сет – это было здорово, потому что каждая из нас могла его взять. Я была очень счастлива, что, уступая брейк, смогла вернуться в игру. На самом деле трудно было играть сегодня через тень, это мешало. Потому я была очень довольна тем, что взяла первый сет.

Дальше я заиграла уже свободнее. Я постараюсь насладиться этой победой и подготовиться к четвертому кругу. Играть на Уимблдоне – это всегда особые моменты, я получаю удовольствие от выступления на этом турнире и жду с нетерпением своего следующего матча" – сказала украинка.

Напомним, что ранее Новак Джокович вышел в 1/8 финала Уимблдона.

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В статье: Элина Свитолина
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Источник:
BTU

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