Свитолина: Была очень счастлива, что смогла вернуться в игру, уступая брейк

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №75) прокомментировала победу в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Великобритании.

"Выиграть первый сет – это было здорово, потому что каждая из нас могла его взять. Я была очень счастлива, что, уступая брейк, смогла вернуться в игру. На самом деле трудно было играть сегодня через тень, это мешало. Потому я была очень довольна тем, что взяла первый сет.

Дальше я заиграла уже свободнее. Я постараюсь насладиться этой победой и подготовиться к четвертому кругу. Играть на Уимблдоне – это всегда особые моменты, я получаю удовольствие от выступления на этом турнире и жду с нетерпением своего следующего матча" – сказала украинка.