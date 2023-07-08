Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина: Была очень счастлива, что смогла вернуться в игру, уступая брейк
Удачи в следующем матче
фото - flashscore.com.ua
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №75) прокомментировала
"Выиграть первый сет – это было здорово, потому что каждая из нас могла его взять. Я была очень счастлива, что, уступая брейк, смогла вернуться в игру. На самом деле трудно было играть сегодня через тень, это мешало. Потому я была очень довольна тем, что взяла первый сет.
Дальше я заиграла уже свободнее. Я постараюсь насладиться этой победой и подготовиться к четвертому кругу. Играть на Уимблдоне – это всегда особые моменты, я получаю удовольствие от выступления на этом турнире и жду с нетерпением своего следующего матча" – сказала украинка.
Напомним, что ранее Новак Джокович
Популярное сейчас
- "Все нормально, все по плану. Победим", - Залужный посетил группировку войск Хортица и Таврия. ВИДЕО
- Жирона подписала экс-защитника МЮ, Аякса и Баварии
- Англия - Испания. Анонс и прогноз финального матча Евро U-21 на 08.07.2024
- Свитолина: Когда Уильямс упала и закричала - меня трясло
- Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО
- Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО