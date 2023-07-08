Костюк о матче против Киз: Я буду бороться до конца, у меня нет ожиданий от поединка

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №36) поделилась своими впечатлениями от матча 1/16 финала Уимблдона и рассказала об ожиданиях от поединка против американки Мэдисон Киз (WTA №18).

– Какие ваши первые мысли о матче против Бадосы?

– Если честно, я играла парный матч и смотрела матч Леси Цуренко, и я вообще забыла, что играла одиночный матч сегодня. Простите долгий день (улыбается).

Что ж, я знала, что Бадоса возвращается после травмы. После повреждения очень тяжело восстанавливать выступы на траве. Поэтому я знала, что она не будет играть в свой самый лучший теннис, и мне нужно драться. Я просто боролась, пыталась сделать так, чтобы она поняла, что у нее сегодня нет шанса. Думаю, что это сработало. Я сочувствую, что ей пришлось сняться и что у нее тяжелый год. Я счастлива за свое выступление сегодня. Надеюсь, что смогу продолжать так же и дальше.

– Дальше вы играете против Мэдисон Киз, раньше вы еще не встречались. Видели ли вы что-нибудь из ее выступления, что думаете об этом противостоянии?

– Я играла против Киз в паре в Париже в прошлом году. Очевидно, она имеет эту отличную подачу с "киком", но я не знаю, как она работает на траве. Иногда это хорошо, мяч хорошо вскакивает, а иногда наоборот создает возможности на приеме. Она агрессивный игрок, мощно бьющий по мячу. Несколько лет назад у нас была одна тренировка на Уимблдоне.

У меня нет ожиданий от этого матча, потому что я думаю, что мне нужно многое выяснить уже во время игры. Конечно, я буду бороться до конца, и увидим, что из этого выйдет. Безусловно, пообщаюсь еще со своей командой и буду готовиться как к любой другой игре – сказала Костюк.

Напомним, что матч Костюк - Киз состоится сегодня, 8 июля, начало не ранее 15:00 по киевскому времени.