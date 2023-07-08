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37-летний южноафриканский финалист US-Open и Wimbledon возвращается в профессиональный спорт

Теннис
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На что он надеется

37-летний южноафриканский финалист US-Open и Wimbledon возвращается в профессиональный спорт

UA-Футбол
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37-летний южноафриканский теннисист Кевин Андерсон объявил о возобновлении профессиональной карьеры.

Первым турниром, на котором выступит спортсмен, станет Ньюпорт. Турнир пройдет с 17 по 23 июля.

Напомним, что Андерсон является двукратным финалистом турниров серии Grand Slam (US-Open 2017 и Wimbledon 2018). За свою профессиональную карьеру он завоевал 7 титулов на уровне АТР.

Физиологической особенностью южноафриканца является рост 2,03 метра, что делает его самым высоким игроком в истории Открытой эры.

Напомним, что ранее Свитолина прокомментировала выход в 1/8 финала Wimbledon.

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В статье: Кевин Андерсон
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