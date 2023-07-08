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Свитолина не пойдет на концерт harrystyles из-за матча 1/8 финала Уимблдона
Придется пожертвовать искусством
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №75) не пойдет на концерт своего любимого исполнителя harrystyles из-за матча 1/8 финала Открытого чемпионата Великобритании.
Об этом сама спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.
"Привет народ! Я надеялась пойти посмотреть на концерт моего любимого harrystyles в Вене завтра… но Уимблдон изменил мои планы. Кто хочет пойти? У меня есть два билета" – написала Элина.
Напомним, что матч 1/8 финала Уимболдона наша спортсменка сыграет против белоруски Виктории Азаренко (WTA №20). Поединок состоится завтра, 9 июля.
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