Свитолина не пойдет на концерт harrystyles из-за матча 1/8 финала Уимблдона

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №75) не пойдет на концерт своего любимого исполнителя harrystyles из-за матча 1/8 финала Открытого чемпионата Великобритании.

Об этом сама спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

"Привет народ! Я надеялась пойти посмотреть на концерт моего любимого harrystyles в Вене завтра… но Уимблдон изменил мои планы. Кто хочет пойти? У меня есть два билета" – написала Элина.

Напомним, что матч 1/8 финала Уимболдона наша спортсменка сыграет против белоруски Виктории Азаренко (WTA №20). Поединок состоится завтра, 9 июля.