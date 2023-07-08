Соперница Костюк: Происходящее в Украине – это настоящая трагедия

Американская теннисистка Мэдисон Киз (WTA №18) поделилась ожиданиями от матча 1/16 финала Уимблдона против украинки Марты Костюк (WTA №36).

– Дальше вы играете с Мартой Костюк. Она очень откровенно высказывается, и это небезосновательно по поводу ситуации в ее стране. На Ролан Гаррос была постоянная дискуссия – пожимают они руки или не пожимают, которая никак на вас не влияла. Американские игроки, вы находитесь достаточно далеко, но вы как-то думаете об этой ситуации? Как вы смотрите на ситуацию между российскими, белорусскими и украинскими игроками, если вообще смотрите?

– Безусловно, это то, о чем каждый день пишут во всех заголовках во всем мире. Очевидно, что происходящее в Украине – это настоящая трагедия. Я думаю, что всем игрокам было невероятно сложно пытаться понять, как поддержать и как делать правильные вещи. Даже будучи американкой, которая не вовлечена в ситуацию, я думаю, что все равно трудно сказать, что мы не вовлечены, когда все это происходит в том же Туре. Но я думаю, что сейчас я стараюсь поддерживать как только могу. В то же время я действительно не знаю, что могу делать на своем месте (улыбается) – сказала она.