Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина о Монфисе: Хочет, чтобы я вернулась домой, потому что уже очень устал
Жена на спорте
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №75) рассказала, как ее муж, француз Гаэль Монфис справляется без нее дома с их дочерью Skaї. Слова нашей спортсменки цитирует Ukrainian Tennis:
"Гаэль хочет, чтобы я вернулась домой, потому что уже очень устал. Но все хорошо. Он говорит: "Хорошо, хорошо, все хорошо, ты прекрасно играешь, так что все хорошо".
Он получает удовольствие. Сейчас дома с ним обе наши мамы. Там сейчас большая команда, которая работает на Skaї" – сказала она.
Напомним, что сегодня, 9 июля Свитолина сыграет матч 1/8 финала Уимблдона против Виктории Азаренко.
Популярное сейчас
- Набили артиллерии, градов и ПВО. Генштаб о потерях россиян за 8 июля
- Англия - чемпион Европы среди молодежи, Динамо пристыдило турок. Главные новости за 8 июля
- Товарищеская перестрелка. АЗ Алкмар - Шахтер 3:3. Обзор матча и видео голов
- Уимблдон-2023. Леся Цуренко добыла волевую победу и вышла в 1/8 финала соревнований
- Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО
- Роман Григорчук получил новый статус