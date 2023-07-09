Свитолина о Монфисе: Хочет, чтобы я вернулась домой, потому что уже очень устал

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №75) рассказала, как ее муж, француз Гаэль Монфис справляется без нее дома с их дочерью Skaї. Слова нашей спортсменки цитирует Ukrainian Tennis:

"Гаэль хочет, чтобы я вернулась домой, потому что уже очень устал. Но все хорошо. Он говорит: "Хорошо, хорошо, все хорошо, ты прекрасно играешь, так что все хорошо".

Он получает удовольствие. Сейчас дома с ним обе наши мамы. Там сейчас большая команда, которая работает на Skaї" – сказала она.

Напомним, что сегодня, 9 июля Свитолина сыграет матч 1/8 финала Уимблдона против Виктории Азаренко.