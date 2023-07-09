Молчанов победил на парном челленджере в Милане

Украинский теннисист Денис Молчанов победил на турнире ATP Challenger Tour 75 в Милане (Италия). В финальном матче наш спортсмен вместе со своим напарником, французом Жонатаном Эйссериком обыграли дуэт Тео Аррибаж/Люка Санчес (Франция).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-4) в пользу триумфаторов соревнований. Поединок длился чуть больше часа.

Путь в финал:

1/8: Джованни Орадини/Александер Вейс (Италия) 2:6, 7:6, 10-5;

1/4: Маттео Джиганте/Франческо Маэстрелли (Италия) 4:6, 6:2, 10-8;

1/2: Алесандру Жекан/Маркос Каловелонис (Румыния/Греция) 6:2, 6:3.

Этот титул стал вторым для украино-французской пары в этом сезоне и 35-м для Молчанова в профессиональной карьере (на уровне ATP Challenger Tour).