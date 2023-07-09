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Свитолина не будет пожимать руку россиянкам и белорускам
Позиция не изменилась
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №75) рассказала, что ее позиция по-поводу пожатия руки россиянкам и белорускам не изменилась – наша спортсменка не собирается это делать. Ее слова цитирует ВВС:
"Я играла с несколькими игроками из беларуси и россии в Страсбурге, а также в Париже. Потому ничего нового я вам сейчас не скажу. Это большая мотивация для меня попытаться выиграть, попытаться победить для моей страны.
Однозначно, в Париже было много непонимания со стороны зрителей, потому что в Страсбурге все поняли мою позицию.
Надеюсь, что такое понимание будет от британских зрителей. Моя позиция в этом не изменилась: жать руку игрокам из россии и белоруссии я не буду. Надеюсь, что для них это тоже не будет новостью" – сказала украинка.
Напомним, что ранее Свитолина
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