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Байндль завершила выступления в парном разряде Уимблдона

Теннис
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Байндль завершила выступления в парном разряде Уимблдона

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Катерина Байндль проигрывает в матче 1/16 финала парного разряда Уимблдона. Наша спортсменка в дуэте с австралийкой Дарией Севил уступили тайваньско-китайской паре Фан Сьен Ву/Линь Чжу.

Счет матча 2-0 (6-4; 6-3) в пользу победительниц встречи.

В следующем раунде соревнований дуэт Ву/Чжу сыграет против американо-китайской пары Доулхайд/Чжан.

Напомним, что ранее еще одна украинка Калинина покинула парный разряд Уимблдона.

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В статье: Катерина Байндл
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