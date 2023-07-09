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Байндль завершила выступления в парном разряде Уимблдона
В следующий раз будет лучше
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Катерина Байндль проигрывает в матче 1/16 финала парного разряда Уимблдона. Наша спортсменка в дуэте с австралийкой Дарией Севил уступили тайваньско-китайской паре Фан Сьен Ву/Линь Чжу.
Счет матча 2-0 (6-4; 6-3) в пользу победительниц встречи.
В следующем раунде соревнований дуэт Ву/Чжу сыграет против американо-китайской пары Доулхайд/Чжан.
Напомним, что ранее еще одна украинка Калинина
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