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Вондрушова – первая четвертьфиналистка Уимблдона 2023
Победила в чешском противостоянии
Чешская теннисистка Маркета Вондрушова (WTA №42) вышла в 1/4 финала одиночного разряда Уимблдона.
В матче 1/8 финала она победила свою соотечественницу Мари Боузкову (WTA №33).
Счет поединка 2-1 (2-6; 6-4; 6-3) в пользу триумфаторки матча, в активе которой 0 подач на вылет, 37 виннеров, 5 из 8 использованных брейков, 44 невынужденных и 3 двойных ошибки.
В следующем раунде соревнований Вондрушова сыграет против американки Джессики Пегулы (WTA №4).
Напомним, что ранее украинка Калинина
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