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Игра, которая запомнится надолго. Азаренко - Свитолина. Обзор и видео матча
Азаренка - Свитолина. Видео и обзор матча ⋇ 09.07.2023 ⋇ Уимблдон, четвертый круг на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 1/8 финала Уимблдона состоялась ожесточенная борьба между украинкой Элиной Свитолиной и белоруской Викторией Азаренка. Поединок продолжался почти три часа. Третий сет не выявил лучшей и оппонентки перешли к тай-брейку, где со счетом 11:9 Свитолина победила и вышла в 1/4 Уимблдона.
Для украинки это второй выход в четвертьфинальную стадию турнира.
В следующем матче Элина встретится с первым номером рейтинга WTA Игой Швьонтек.
Уимблдон. Четвертый круг
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