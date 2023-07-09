Игра, которая запомнится надолго. Азаренко - Свитолина. Обзор и видео матча

В матче 1/8 финала Уимблдона состоялась ожесточенная борьба между украинкой Элиной Свитолиной и белоруской Викторией Азаренка. Поединок продолжался почти три часа. Третий сет не выявил лучшей и оппонентки перешли к тай-брейку, где со счетом 11:9 Свитолина победила и вышла в 1/4 Уимблдона.

Для украинки это второй выход в четвертьфинальную стадию турнира.

В следующем матче Элина встретится с первым номером рейтинга WTA Игой Швьонтек.

Уимблдон. Четвертый круг