Свитолина: Я по-своему стараюсь принести Украине такую маленькую победу

Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о матче с Викторией Азаренко и послематчевой реакции трибун на отказ от рукопожатия.

Напомним, что в четвертом круге Уимблдона украинка уверенно обыграла представительницу Беларуси.

- Элина, как вы думаете, какой будет реакция на этот результат у вас дома?

- Меня очень поддержали. Я быстро проверила телефон и уже увидела более 60-70 сообщений от разных людей. Они смотрели, болели. Столько есть видео, как они смотрели матч по телевизору. Они гордятся теми усилиями, которые я приложила. Когда я проигрывала 0-2, то чувствовала себя очень плохо, потому что я вышла на корт, не для того чтобы показывать вот такой теннис. Мне было очень обидно из-за этого. Просто говорила себе, что надо бороться, что надо отдать все силы. Я настроилась, что у меня нет права сейчас жаловаться, что я должна идти и бороться. Именно такой настрой и помог мне преодолеть это состояние. И вот так я медленно смогла войти в игру.

- Считаете ли вы, что это правильно, что вы вообще должны играть с кем-то из Беларуси?

- В прошлом году от Уимблдона был очень четкий месседж. В этом году это изменилось из-за сильного давления. Я уже отвечала на этот вопрос еще в первый день турнира. Что я не поддерживаю это изменение, которое произошло.

- Объясните, почему эта победа, как вы сказали, это второе самое счастливое событие в вашей жизни после рождения дочери?

- Из-за того, насколько сложным был этот матч. И также из-за того, как много он значил для меня. Я знала, что дома много людей смотрят, поддерживают меня. Я также чувствовала ответственность. Если я играю матч против россиянки или белоруски, конечно, я чувствую большее давление, что я должна победить. Вот почему одержать такую победу значит так много. Я по-своему стараюсь принести Украине такую маленькую победу.

- Какие выводы вы сделали относительно реакции зрителей на вас и вашу соперницу, которую освистали, когда она уходила с корта?

- Что ж, со мной произошло то же самое в Париже. Я отыграла три таких матча там. И еще сегодня. По моему личному мнению, теннисным организациям стоит сделать какое-то заявление, что рукопожатия между украинскими и российскими и белорусскими игроками не будет. Я не знаю, станет ли от этого людям понятнее. Кто-то не знает, что происходит, поэтому, по моему мнению, это был бы правильный шаг.

- Считаете ли вы, что это было немного несправедливо по отношению к вашей сопернице?

- Со мной было то же самое в Париже. По отношению ко мне в четвертьфинале в Париже это тоже было несправедливо.

- Были ли вы удивлены?

- Это то, что получает тот, кто проигрывает. Нет рукопожатия и дальше ты уходишь с корта под свист трибун. Я честно не знаю, какой была бы реакция, если бы проиграла сегодня я, была бы она другой. Я не могу ответить на этот вопрос. В Париже было как было. В других матчах меня сильно поддерживали, а в четвертьфинале освистали.

- Возможно, зрители думали, что это было ее решение не пожимать вам руку?

- Это уже было в Париже. Я все время об этом говорю. Я уже много раз повторяла: пока российские войска не покинут Украину, пока мы не вернем обратно наши территории, пожимать руки мы не будем. У меня есть это четкое заявление. Я не знаю, возможно ли вообще мне быть еще более четкой.

- Я понимаю. Кажется, что она пыталась проявить уважение к этому.

- Да, у меня нет с этим проблем. Это было не так, как в четвертьфинале в Париже. Так что проблем нет.

- Вас много поддерживали, также были возгласы "Слава Украине!".

- Это были украинцы. Я слышала многих из них. Это было действительно что-то особенное. Да, трибуны были удивительные. Это было просто невероятное ощущение. Я думаю, что та атмосфера, которая была сегодня, была одной из лучших, в которой я когда-либо играла.