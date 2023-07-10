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Ига Швёнтек: Свитолина обладает всеми необходимыми навыками для игры в обороне и нападении

Теннис
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Польская теннисистка высказалась о предстоящем матче

Ига Швёнтек: Свитолина обладает всеми необходимыми навыками для игры в обороне и нападении

Getty Images/Global Images Ukraine

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Польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о предстоящем четвертьфинальном матче с украинкой Элиной Свитолиной на Уимблдоне.

"Я думаю, это хорошо, что в туре есть такие хорошие игроки, как Свитолина, и у неё хорошие ценности. Я счастлива, что она вернулась, став матерью. Я не знаю, насколько это тяжело, но уверена, что это действительно сложно. Да, я рада, что она показывает хорошую игру. Думаю, через два дня будет интересно.

Я думаю, она из тех игроков, которые терпеливы. У неё достаточно опыта, чтобы обладать всеми необходимыми навыками для игры в обороне и нападении. Она выиграла так много крупных турниров. Она знает, как хорошо играть", — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Уимблдон проходит с 3 по 15 июля.

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В статье: Ига Швёнтек
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