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Ига Швёнтек: Свитолина обладает всеми необходимыми навыками для игры в обороне и нападении
Польская теннисистка высказалась о предстоящем матче
Getty Images/Global Images Ukraine
Польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о предстоящем четвертьфинальном матче с украинкой Элиной Свитолиной на Уимблдоне.
"Я думаю, это хорошо, что в туре есть такие хорошие игроки, как Свитолина, и у неё хорошие ценности. Я счастлива, что она вернулась, став матерью. Я не знаю, насколько это тяжело, но уверена, что это действительно сложно. Да, я рада, что она показывает хорошую игру. Думаю, через два дня будет интересно.
Я думаю, она из тех игроков, которые терпеливы. У неё достаточно опыта, чтобы обладать всеми необходимыми навыками для игры в обороне и нападении. Она выиграла так много крупных турниров. Она знает, как хорошо играть", — сказала Швёнтек на пресс-конференции.
Уимблдон проходит с 3 по 15 июля.
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