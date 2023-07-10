Новак Джокович обыграл 18-ю ракетку мира Хуберта Хуркача и вышел в четвертьфинал Уимблдона-2023

23-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона-2023.

Уимблдон. 1/8 финала

Новак Джокович - Хуберт Хуркач 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 6:4

В 1/8 финала Джокович обыграл полуфиналиста Уимблдона-2021, 18-ю ракетку мира, поляка Хуберта Хуркача (17). Нельзя не отметить, что Хуркач — первый соперник серба, которому удалось взять у него сет на текущем Уимблдоне.

Матч продлился 3 часа и 10 минут. Новак 18 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми. На счету Хуберта 33 эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Следующим соперником Джоковича на Уимблдоне станет седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв (7).