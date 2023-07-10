  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович обыграл 18-ю ракетку мира Хуберта Хуркача и вышел в четвертьфинал Уимблдона-2023
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович обыграл 18-ю ракетку мира Хуберта Хуркача и вышел в четвертьфинал Уимблдона-2023

Теннис
(1 голосов)

Серб продолжает борьбу за титул

Новак Джокович обыграл 18-ю ракетку мира Хуберта Хуркача и вышел в четвертьфинал Уимблдона-2023

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

23-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона-2023.

Уимблдон. 1/8 финала

Новак Джокович - Хуберт Хуркач 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 6:4

В 1/8 финала Джокович обыграл полуфиналиста Уимблдона-2021, 18-ю ракетку мира, поляка Хуберта Хуркача (17). Нельзя не отметить, что Хуркач — первый соперник серба, которому удалось взять у него сет на текущем Уимблдоне.

Матч продлился 3 часа и 10 минут. Новак 18 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми. На счету Хуберта 33 эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Следующим соперником Джоковича на Уимблдоне станет седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв (7).

По теме
yellow-arrow
Онс Жабер отдала всего три гейма Квитовой и вышла в четвертьфинал Уимблдона
yellow-arrow
Уимблдон-2023. Стефанос Циципас сенсационно уступил 43-й ракетке мира Кристоферу Юбэнксу в 1/8 финала
yellow-arrow
Ига Швёнтек: Свитолина обладает всеми необходимыми навыками для игры в обороне и нападении
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Хуберт Хуркач
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде