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Новак Джокович обыграл 18-ю ракетку мира Хуберта Хуркача и вышел в четвертьфинал Уимблдона-2023
Серб продолжает борьбу за титул
Getty Images/Global Images Ukraine
23-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона-2023.
Уимблдон. 1/8 финала
Новак Джокович - Хуберт Хуркач 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 6:4
В 1/8 финала Джокович обыграл полуфиналиста Уимблдона-2021, 18-ю ракетку мира, поляка Хуберта Хуркача (17). Нельзя не отметить, что Хуркач — первый соперник серба, которому удалось взять у него сет на текущем Уимблдоне.
Матч продлился 3 часа и 10 минут. Новак 18 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми. На счету Хуберта 33 эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
Следующим соперником Джоковича на Уимблдоне станет седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв (7).
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