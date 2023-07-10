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Уимблдон-2023. Стефанос Циципас сенсационно уступил 43-й ракетке мира Кристоферу Юбэнксу в 1/8 финала
Неожиданное поражение
Фото: Roland-Garros
43-я ракетка мира, американский теннисист Кристофер Юбэнкс пробился в четвертьфинал Уимблдона-2023. Для 27-летнего Юбэнкса это будет первый четвертьфинал на турнирах серии "Большого шлема".
В матче 1/8 финала Юбэнкс сенсационно обыграл пятую ракетку мира, представителя Греции Стефаноса Циципаса.
Уимблдон-2023. 1/8 финала
Кристофер Юбэнкс - Стефанос Циципас 3:6, 7:6 (7:4), 3:6, 6:4, 6:4
Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 7 минут. Юбэнкс 13 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Циципаса 11 эйсов, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.
Следующим соперником Юбэнкса на Уимблдоне станет российский теннисист Даниил Медведев.
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