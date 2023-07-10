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Новак Джокович вошел в топ-3 по количеству побед подряд на Уимблдоне
У серба более 30 побед
Фото: ATP Tour
23-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович одержал 32-ю победу подряд на кортах Уимблдона.
Это произошло сегодня, 10 июля. В 1/8 финала Джокович со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 6:4 обыграл полуфиналиста Уимблдона-2021, 18-ю ракетку мира, поляка Хуберта Хуркача (17).
Интересно, что благодаря этой победе Джокович превзошёл результат американца Пита Сампраса (1997–2001).
За всю историю было только две беспроигрышных серии длиннее: у швейцарца Роджера Федерера (40) и шведа Бьорна Борга (41).
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