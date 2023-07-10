  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Определились все четвертьфинальные пары в женском одиночном разряде
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определились все четвертьфинальные пары в женском одиночном разряде

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Ждем матча Элины Свитолиной

Определились все четвертьфинальные пары в женском одиночном разряде

Фото: sport.ru

Новина українською

По окончании матча четвёртого круга Уимблдонского теннисного турнира, в котором шестая сеяная Онс Жабер из Туниса разгромила девятую ракетку соревнований чешку Петру Квитову определились все четвертьфинальные пары в женском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2023. Женщины. Четвертьфинальные пары

Ига Швёнтек (Польша, 1) — Элина Свитолина (Украина, WC)

Джессика Пегула (США, 4) — Маркета Вондроушова (Чехия)

Онс Жабер (Тунис, 6) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3)

Мэдисон Кис (США, 25) — Арина Соболенко (Беларусь, 2)

Самым ожидаемым матчем станет встреча польской теннисистки Иги Швёнтек и украинки Элины Свитолиной. Теннисистки играли в 2021 году, тогда сильнее оказалась польская теннисистка.

По теме
yellow-arrow
Новак Джокович вошел в топ-3 по количеству побед подряд на Уимблдоне
yellow-arrow
Онс Жабер отдала всего три гейма Квитовой и вышла в четвертьфинал Уимблдона
yellow-arrow
Уимблдон-2023. Стефанос Циципас сенсационно уступил 43-й ракетке мира Кристоферу Юбэнксу в 1/8 финала
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде