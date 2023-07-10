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Определились все четвертьфинальные пары в женском одиночном разряде
Ждем матча Элины Свитолиной
Фото: sport.ru
По окончании матча четвёртого круга Уимблдонского теннисного турнира, в котором шестая сеяная Онс Жабер из Туниса разгромила девятую ракетку соревнований чешку Петру Квитову определились все четвертьфинальные пары в женском одиночном разряде.
Теннис. Уимблдон-2023. Женщины. Четвертьфинальные пары
Ига Швёнтек (Польша, 1) — Элина Свитолина (Украина, WC)
Джессика Пегула (США, 4) — Маркета Вондроушова (Чехия)
Онс Жабер (Тунис, 6) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3)
Мэдисон Кис (США, 25) — Арина Соболенко (Беларусь, 2)
Самым ожидаемым матчем станет встреча польской теннисистки Иги Швёнтек и украинки Элины Свитолиной. Теннисистки играли в 2021 году, тогда сильнее оказалась польская теннисистка.
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