Карлос Алькарас добыл волевую победу на пути к четвертьфиналу

Чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас добыл волевую победу и вышел в четвертьфинал Уимблдона-2023.

В матче 1/8 финала Алькарас обыграл финалиста Уимблдона-2021, бывшую шестую ракетку мира, итальянца Маттео Берреттини.

Уимблдон-2023. 1/8 финала

Карлос Алькарас - Маттео Берреттини 3:6, 6:3, 6:3, 6:3

Встреча продлилась 2 часа и 53 минуты. Алькарас четыре раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 16 заработанных. На счету Берреттини девять эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованных брейк-пойнт из трёх заработанных.

За выход в полуфинал турнира "Большого шлема" на траве Алькарас сразится с шестой ракеткой мира, датчанином Хольгером Руне.