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Карлос Алькарас добыл волевую победу на пути к четвертьфиналу
Испанец отдал сопернику стартовый сет
Фото: Eurosport
Чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас добыл волевую победу и вышел в четвертьфинал Уимблдона-2023.
В матче 1/8 финала Алькарас обыграл финалиста Уимблдона-2021, бывшую шестую ракетку мира, итальянца Маттео Берреттини.
Уимблдон-2023. 1/8 финала
Карлос Алькарас - Маттео Берреттини 3:6, 6:3, 6:3, 6:3
Встреча продлилась 2 часа и 53 минуты. Алькарас четыре раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 16 заработанных. На счету Берреттини девять эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованных брейк-пойнт из трёх заработанных.
За выход в полуфинал турнира "Большого шлема" на траве Алькарас сразится с шестой ракеткой мира, датчанином Хольгером Руне.
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