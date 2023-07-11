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Янник Синнер пробился в полуфинал Уимблдона-2023

Теннис
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Он одержал уверенную победу над россиянином

Янник Синнер пробился в полуфинал Уимблдона-2023

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл россиянина Романа Сафиуллина на пути в полуфинал Уимблдона.

Уимблдон-2023. 1/4 финала

Янник Синнер ( Италия, 8) - Роман Сафиуллин (-, 82) 6:4, 3:6, 6:2, 6:2

Теннисисты провели на корте 2 часа 14 минут. На счету Янника Синнера — 14 подач навылет, 5 реализованных брейк-пойнтов из 11 и две двойные ошибки.

Янник Синнер впервые в карьере вышел в полуфинал турниров "Большого шлема".

Его соперником в следующем матче будет победитель матча Джокович - Рублёв.

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В статье: Янник Синнер
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