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Янник Синнер пробился в полуфинал Уимблдона-2023
Он одержал уверенную победу над россиянином
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл россиянина Романа Сафиуллина на пути в полуфинал Уимблдона.
Уимблдон-2023. 1/4 финала
Янник Синнер ( Италия, 8) - Роман Сафиуллин (-, 82) 6:4, 3:6, 6:2, 6:2
Теннисисты провели на корте 2 часа 14 минут. На счету Янника Синнера — 14 подач навылет, 5 реализованных брейк-пойнтов из 11 и две двойные ошибки.
Янник Синнер впервые в карьере вышел в полуфинал турниров "Большого шлема".
Его соперником в следующем матче будет победитель матча Джокович - Рублёв.
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