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Синнер: Я самый молодой полуфиналист Уимблдона с 2007 года? Это может изменить Карлос Алькарас

Теннис
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Теннисист поделился эмоциями после выхода в полуфинал

Синнер: Я самый молодой полуфиналист Уимблдона с 2007 года? Это может изменить Карлос Алькарас

Новина українською

Восьмая ракетка мира из Италии Янник Синнер прокомментировал свой выход в полуфинал Уимблдона.

Спортсмен в 1/4 финала турнира обыграл россиянина Романа Сафиуллина и впервые в карьере пробился в 1/2 финала турниров серии "Большого шлема".

"Что я могу сказать? Это многое значит для меня. Мы провели большую работу ради этого. Много часов потратили. Я многим пожертвовал ради этого момента. И поделиться этим со зрителями здесь — тоже многое значит для меня. Я просто пытаюсь играть в свой теннис. У каждого матча — своя собственная история.

Я самый молодой спортсмен, вышедший в полуфинал Уимблдона с 2007 года? Это может измениться из-за Карлоса Алькараса, но я всё ещё молод и счастлив. Это чувство подарено мне хотя бы на один день (смеётся)", — сказал Синнер в интервью на корте.

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В статье: Янник Синнер
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