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Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона-2023

Теннис
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Серб добыл волевую победу

Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона-2023

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Серб Новак Джокович в матче четвертьфинала Уимблдона обыграл россиянина Андрея Рублёва в четырёх сетах.

Уимблдон-2023. 1/4 финала

Новак Джокович (Сербия,2) - Андрей Рублев (-,7) 4:6, 6:1, 6:4, 6:3.

Теннисисты провели на центральном корте 2 часа 47 минут. На счету Новака Джоковича — пять подач навылет, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В полуфинале турнира Новаку Джоковичу будет противостоять восьмая ракетка мира из Италии Янник Синнер.

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В статье: Новак Джокович
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