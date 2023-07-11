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Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона-2023
Серб добыл волевую победу
Getty Images/Global Images Ukraine
Серб Новак Джокович в матче четвертьфинала Уимблдона обыграл россиянина Андрея Рублёва в четырёх сетах.
Уимблдон-2023. 1/4 финала
Новак Джокович (Сербия,2) - Андрей Рублев (-,7) 4:6, 6:1, 6:4, 6:3.
Теннисисты провели на центральном корте 2 часа 47 минут. На счету Новака Джоковича — пять подач навылет, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В полуфинале турнира Новаку Джоковичу будет противостоять восьмая ракетка мира из Италии Янник Синнер.
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