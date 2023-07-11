  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович: Я знаю, что все хотят меня победить
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович: Я знаю, что все хотят меня победить

Теннис
(1 голосов)

Серб прокомментировал выход в полуфинал

Джокович: Я знаю, что все хотят меня победить

Фото: ATP Tour

Новина українською

Сербский теннисист Новак Джокович после победы над россиянином Андреем Рублёвым прокомментировал выход в полуфинал Уимблдона.

"Мне всё нравится. Думаю, любой теннисист хочет оказаться в положении, когда все хотят тебя победить. Как сказала Билли Джин Кинг, давление — это привилегия. Давление — часть того, что мы делаем, часть нашего вида спорта. И это никогда не закончится…

Я знаю, что все хотят снять с меня скальп, все хотят победить. Но этого всё равно не происходит (смеётся). Очень скромно!" — приводит слова теннисиста пресс-служба ATP.

В полуфинале Уимблдона Новак Джокович сыграет с восьмой ракеткой мира из Италии Янником Синнером.

По теме
yellow-arrow
Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона-2023
yellow-arrow
Синнер: Я самый молодой полуфиналист Уимблдона с 2007 года? Это может изменить Карлос Алькарас
yellow-arrow
Свитолина - третья в истории, которая в одном мейджоре смогла обыграть четырех бывших чемпионок Большого шлема
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде