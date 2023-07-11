Джокович: Я знаю, что все хотят меня победить

Сербский теннисист Новак Джокович после победы над россиянином Андреем Рублёвым прокомментировал выход в полуфинал Уимблдона.

"Мне всё нравится. Думаю, любой теннисист хочет оказаться в положении, когда все хотят тебя победить. Как сказала Билли Джин Кинг, давление — это привилегия. Давление — часть того, что мы делаем, часть нашего вида спорта. И это никогда не закончится…

Я знаю, что все хотят снять с меня скальп, все хотят победить. Но этого всё равно не происходит (смеётся). Очень скромно!" — приводит слова теннисиста пресс-служба ATP.

В полуфинале Уимблдона Новак Джокович сыграет с восьмой ракеткой мира из Италии Янником Синнером.