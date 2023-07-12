Мэдисон Киз не смогла выйти в полуфинал Уимблдона-2023

Американская теннисистка, 18-я ракетка мира из США Мэдисон Кис уступила Арине Сабаленка в 1/4 финала Уимблдона-2023.

Уимблдон-2023. 1/4 финала

Арина Сабаленка (-,2) - Мэдисон Киз (США, 18) 6:2, 6:4

Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. Арина Сабаленка по ходу встречи выполнила два эйса и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Мэдисон Кис — пять подач навылет и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Каждая из спортсменок в матче допустила по две двойные ошибки.

В полуфинале Арина Сабаленка встретится с победительницей матча между прошлогодними финалистками Уимблдона – Еленой Рыбакиной (Казахстан, 3) или Онс Жабер (Тунис, 6).