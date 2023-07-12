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Людмила Киченок вышла в финал парного Уимблдона
Теннисистка впервые вышла в финал
Фото:БТУ
Украинско-хорватский дуэт вышел в финал на турнире в Великобритании. В 1/2 финала они сыграли с Оливией Николлс и Джонни О'Марой.
Лондон, Великобритания. Полуфинал
Людмила Киченок/Мате Павич (Украина/Хорватия, 7) - Оливия Николлс/Джонни О'Мара (Великобритания, WC) 7:6(6), 4:6, 6:3
Для Киченок и Павич это восьмой совместный матч. Украинка проведёт дебютный финал на турнирах Grand Slam, а хорват сыграет уже 12-й финал на этом уровне.
Завтра в матче за титул Киченок и Павич встретятся с дуэтом Сюй Ифань/Йоран Флиген (Китай/Бельгия).
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