  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Людмила Киченок вышла в финал парного Уимблдона
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Людмила Киченок вышла в финал парного Уимблдона

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка впервые вышла в финал

Людмила Киченок вышла в финал парного Уимблдона

Фото:БТУ

Новина українською

Украинско-хорватский дуэт вышел в финал на турнире в Великобритании. В 1/2 финала они сыграли с Оливией Николлс и Джонни О'Марой.

Лондон, Великобритания. Полуфинал

Людмила Киченок/Мате Павич (Украина/Хорватия, 7) - Оливия Николлс/Джонни О'Мара (Великобритания, WC) 7:6(6), 4:6, 6:3

Для Киченок и Павич это восьмой совместный матч. Украинка проведёт дебютный финал на турнирах Grand Slam, а хорват сыграет уже 12-й финал на этом уровне.

Завтра в матче за титул Киченок и Павич встретятся с дуэтом Сюй Ифань/Йоран Флиген (Китай/Бельгия).

По теме
yellow-arrow
Определились все полуфиналистки Уимблдона-2023
yellow-arrow
Карлос Алькарас Гарфия - Хольгер Руне: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Онс Жабер пробилась в полуфинал Уимблдона
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: "Аль-Райан" (Катар)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде