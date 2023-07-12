Людмила Киченок вышла в финал парного Уимблдона

Украинско-хорватский дуэт вышел в финал на турнире в Великобритании. В 1/2 финала они сыграли с Оливией Николлс и Джонни О'Марой.

Лондон, Великобритания. Полуфинал

Людмила Киченок/Мате Павич (Украина/Хорватия, 7) - Оливия Николлс/Джонни О'Мара (Великобритания, WC) 7:6(6), 4:6, 6:3

Для Киченок и Павич это восьмой совместный матч. Украинка проведёт дебютный финал на турнирах Grand Slam, а хорват сыграет уже 12-й финал на этом уровне.

Завтра в матче за титул Киченок и Павич встретятся с дуэтом Сюй Ифань/Йоран Флиген (Китай/Бельгия).