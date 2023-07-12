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Кристофер Юбэнкс не смог выйти в полуфинал Уимблдона-2023
Он уступил третьей ракетке мира
Фото: sport.ru
43-я ракетка мира, американец Кристофер Юбэнкс не смог выйти в полуфинал Уимблдона-2023. В матче четвертьфинала он уступил третьей ракетке мира Даниилу Медведеву.
Уимблдон-2023. 1/4 финала
Кристофер Юбэнкс - Даниил Медведев 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1
Матч продлился ровно три часа. На счету Юбэнкса 17 эйсов, 10 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи. Медведев 28 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных.
За выход в финал Уимблдона Медведев сразится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания, 1) – Хольгер Руне (Дания, 6).
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