Уимблдон-2023. Карлос Алькарас уверенно обыграл Руне и вышел в полуфинал соревнований

Первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал Уимблдона-2023.

В четвертьфинальном матче Алькарас обыграл шестую ракетку мира, спортсмена из Дании Хольгера Руне.

Уимблдон-2023. 1/4 финала

Карлос Алькарас - Хольгер Руне 7:6 (7:3), 6:4, 6:4

Матч продлился 2 часа 23 минуты. Алькарас четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Руне два эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного.

За выход в финальную часть Уимблдона Алькарас сразится с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

В другом полуфинале мужского Уимблдона действующий чемпион серб Новак Джокович (2) сыграет с 21-летним итальянцем Янником Синнером (8).