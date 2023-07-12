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Уимблдон-2023. Карлос Алькарас уверенно обыграл Руне и вышел в полуфинал соревнований
Результаты четвертьфинального матча
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал Уимблдона-2023.
В четвертьфинальном матче Алькарас обыграл шестую ракетку мира, спортсмена из Дании Хольгера Руне.
Уимблдон-2023. 1/4 финала
Карлос Алькарас - Хольгер Руне 7:6 (7:3), 6:4, 6:4
Матч продлился 2 часа 23 минуты. Алькарас четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Руне два эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного.
За выход в финальную часть Уимблдона Алькарас сразится с российским теннисистом Даниилом Медведевым.
В другом полуфинале мужского Уимблдона действующий чемпион серб Новак Джокович (2) сыграет с 21-летним итальянцем Янником Синнером (8).
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