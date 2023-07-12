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Кристофер Юбэнкс побил рекорд бывшей первой ракетки мира американца Андре Агасси
Теннисист не смог выйти в полуфинал Уимблдона
43-я ракетка мира, американский теннисист Кристофер Юбэнкс на Уимблдоне-2023 побил рекорд восьмикратного чемпиона турниров "Большого шлема", бывшей первой ракетки мира американца Андре Агасси по количеству ударов навылет, выполненных в рамках одного выступления на травяном ТБШ.
На Уимблдоне-2023 Юбэнкс дошёл до четвертьфинала, его путь сопроводил 321 эйс. Рекорд Агасси держался с 1992 года, тогда великий американец сделал 317 виннеров.
Напомним, в четвертьфинале Уимблдона Юбэнкса со счётом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1 обыграл Даниила Медведева.
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