Кристофер Юбэнкс побил рекорд бывшей первой ракетки мира американца Андре Агасси 

43-я ракетка мира, американский теннисист Кристофер Юбэнкс на Уимблдоне-2023 побил рекорд восьмикратного чемпиона турниров "Большого шлема", бывшей первой ракетки мира американца Андре Агасси по количеству ударов навылет, выполненных в рамках одного выступления на травяном ТБШ.

На Уимблдоне-2023 Юбэнкс дошёл до четвертьфинала, его путь сопроводил 321 эйс. Рекорд Агасси держался с 1992 года, тогда великий американец сделал 317 виннеров.

Напомним, в четвертьфинале Уимблдона Юбэнкса со счётом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1 обыграл Даниила Медведева.