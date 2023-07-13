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Новак Джокович получил премию от ESPYS 2023
Серб признан лучшим теннисистом
Getty Images/Global Images Ukraine
13 июля, в театре "Долби" в Лос-Анджелесе (США) состоялась церемония награждения 31-й ежегодной премии высоких достижений в спорте ESPYS 2023. Издание ESPN на своём официальном сайте опубликовало имена лауреатов собственной ежегодной премии, по итогам которой лучшим теннисистом признан сербский спортсмен Новак Джокович.
Помимо Джоковича, на премию претендовали в категории лучший игрок в теннис испанец Карлос Алькарас, белоруска Арина Сабаленка и полька Ига Швёнтек.
ESPY использовал голоса болельщиков, чтобы наградить лучших спортсменов и отметить спортивные достижения за предыдущий год.
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