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Новак Джокович получил премию от ESPYS 2023

Теннис
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Серб признан лучшим теннисистом

Новак Джокович получил премию от ESPYS 2023

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

13 июля, в театре "Долби" в Лос-Анджелесе (США) состоялась церемония награждения 31-й ежегодной премии высоких достижений в спорте ESPYS 2023. Издание ESPN на своём официальном сайте опубликовало имена лауреатов собственной ежегодной премии, по итогам которой лучшим теннисистом признан сербский спортсмен Новак Джокович.

Помимо Джоковича, на премию претендовали в категории лучший игрок в теннис испанец Карлос Алькарас, белоруска Арина Сабаленка и полька Ига Швёнтек.

ESPY использовал голоса болельщиков, чтобы наградить лучших спортсменов и отметить спортивные достижения за предыдущий год.

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В статье: Новак Джокович
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