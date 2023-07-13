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Виталий Сачко пробился в четвертьфинал турнира в Яссы

Теннис
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Украинец отдал три гейма сопернику

Виталий Сачко пробился в четвертьфинал турнира в Яссы

Фото: ITF

Новина українською

Виталий Сачко пробился в третий круг турнира в Румынии. Во втором круге он обыграл Михаэля Вбренски из Чехии.

Яссы, Румыния. Второй круг

Виталий Сачко (Украина) - Михаэль Вбренски (Чехия, LL) 6:1, 6:2

Теннисисты ранее играли друг против друга на турнире ITF, квалификации турнира ATP и в основной сетке "челленджера".

Следующий соперник Виталия определится в матче Уго Гастон (Франция, 6) - Пабло Куэвас (Уругвай, PR).

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В статье: Виталий Сачко
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