Виталий Сачко пробился в четвертьфинал турнира в Яссы

Виталий Сачко пробился в третий круг турнира в Румынии. Во втором круге он обыграл Михаэля Вбренски из Чехии.

Яссы, Румыния. Второй круг

Виталий Сачко (Украина) - Михаэль Вбренски (Чехия, LL) 6:1, 6:2

Теннисисты ранее играли друг против друга на турнире ITF, квалификации турнира ATP и в основной сетке "челленджера".

Следующий соперник Виталия определится в матче Уго Гастон (Франция, 6) - Пабло Куэвас (Уругвай, PR).