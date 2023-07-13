Свитолина: Я пыталась бороться

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала поражение в полуфинальном матче Уимблдона-2023 от Маркеты Вондроушовой.

- Какие ваши впечатления от матча. Во втором сете вам почти удалось вернуться в игру, думаете, что было возможно создать этот переломный момент?

- Я довольно разочарована этим матчем, своим выступлением сегодня. Конечно, это был замечательный турнир, но сегодня я разочарована. Я пыталась бороться, но, думаю, что немного сама себя заставляла спешить. Я не подавала хорошо, когда был этот гейм при счете 4-3. Думаю, что это также был нервный момент для Маркеты, потому что довести полуфинал до победы никогда не бывает легко. И я пыталась бороться до последнего, хотя и не показывала сегодня свою лучшую игру. Не получилось. Она сыграла отлично. Она была терпеливой и отыграла великолепные розыгрыши вплоть до конца матча.

- Повлияли ли на вас ожидания, которые были у украинских болельщиков, или эти эмоции и давление помешали?

- Конечно, я знаю, что многие люди меня поддерживали, это ожидаемо, потому что я играю в полуфинале. Это нормально, потому что это полуфинальная стадия, поэтому это ожидаемо. Думаю, что я должна была немного лучше справиться с ситуацией. Я бы не сказала, что я слишком сильно нервничала, просто я должна была лучше справиться со стилем игры Маркеты. Она очень опасная соперница, возвращает много мячей на твою половину. Я просто не очень довольна тем, как отыграла некоторые розыгрыши в начале матча, а она играла действительно хорошо и справилась с моей игрой лучше.

- Какие эмоции от этой поддержки, которую вы получили на протяжении всего турнира и сегодня?

- Да, это невероятно, меня действительно поддерживали на протяжении всего турнира, и даже сегодня, когда я проигрывала, меня очень поддерживали. Я очень благодарна зрителям за эту поддержку и меня, и всех украинцев. Британцы сильно помогают нам разными способами, они много сделали для тех украинцев, кто приехал сюда в начале войны. Я очень благодарна всем людям за эту поддержку на всех уровнях.

- Когда вы выступаете, чувствуете ли вы эту силу Украины, которая стоит за вашей спиной?

- Однозначно. Однозначно. Безумная поддержка. Я получила много сообщений от разных людей. Это невероятно, что они поддерживали меня все это время. Надеюсь, что будут делать это и в дальнейшем (плачет).

- Очевидно, что вы не единственная украинка, которая хорошо выступила здесь. Известно, что есть разочарование со стороны украинских девушек относительно отношения WTA, что они не сильно вас поддерживают. Считаете, что ваши результаты здесь, возможно, улучшат положение дел?

- Я не знаю, связаны ли эти вещи как-то взаимосвязаны. То есть, то, как мы играем, как это должно быть связано с помощью, которую мы получим от WTA.

- В том смысле, что на международном уровне вы поднимаете свой авторитет.

- Это да, но это не должно быть фактором. Сколько нас было, 4-5 девушек в первой сотне, 6 или 7 в топ-200. Я не считаю, что это действительно должно зависеть от рейтинга. Как я уже очень много раз говорила, мы были вынуждены вывезти свои семьи, мы отдаем много, много денег на донаты. Мы все постоянно пытаемся помочь нашей стране. Почему должно влиять, находимся ли мы в рейтинге высоко или нет? На самом деле, если бы мы стояли выше, то и ситуация была бы другой, мы бы еще и призовые получали больше. Поэтому рейтинг не должен быть фактором влияния.

- Вы играли в полуфинале здесь в 2019 году. Насколько этот опыт отличается?

- Это был совершенно другой матч. Я больше довольна сегодняшним матчем, чем тем. Я думаю, что то мое выступление было еще хуже. Поэтому я рада, что сделала маленький шаг вперёд и играла немного лучше. Оба раза и Симона, и Маркета играли великолепно, показали действительно классный теннис. Не так много я бы могла добавить.