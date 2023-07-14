Хантер и Мертенс отдали два гейма соперницам и вышли в финал Уимблдона в женском парном разряде

Австралийская теннисистка Сторм Хантер и бельгийская спортсменка Элисе Мертенс, выступающие в дуэте в женском парном разряде уверенно вышли в финал турнира.

В 1/2 финала теннисистки в двух сетах обыграли пару Кэролайн Доулхайд (США)/Чжан Шуай (Китай).

Уимблдон. Парный разряд. Полуфинал

Сторм Хантер/Элисе Мертенс - Кэролайн Доулхайд/Чжан Шуай 6:1, 6:1.

Спортсменки провели на корте всего 55 минут. За это время Хантер и Мертенс выполнили три эйса и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Доулхайд и Шуай нет ни одного эйса и брейк-пойнта. Каждая из пар допустила по две двойные ошибки.

В финале Хантер и Мертенс сыграют с победительницами матча Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Барбора Стрыцова (Чехия) — Мари Боузкова (Чехия)/Сара Соррибес-Тормо (Испания).