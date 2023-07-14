Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хантер и Мертенс отдали два гейма соперницам и вышли в финал Уимблдона в женском парном разряде
Ждем финального матча
Фото: tennis.com.au
Австралийская теннисистка Сторм Хантер и бельгийская спортсменка Элисе Мертенс, выступающие в дуэте в женском парном разряде уверенно вышли в финал турнира.
В 1/2 финала теннисистки в двух сетах обыграли пару Кэролайн Доулхайд (США)/Чжан Шуай (Китай).
Уимблдон. Парный разряд. Полуфинал
Сторм Хантер/Элисе Мертенс - Кэролайн Доулхайд/Чжан Шуай 6:1, 6:1.
Спортсменки провели на корте всего 55 минут. За это время Хантер и Мертенс выполнили три эйса и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Доулхайд и Шуай нет ни одного эйса и брейк-пойнта. Каждая из пар допустила по две двойные ошибки.
В финале Хантер и Мертенс сыграют с победительницами матча Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Барбора Стрыцова (Чехия) — Мари Боузкова (Чехия)/Сара Соррибес-Тормо (Испания).
Популярное сейчас
- УАФ хочет заиграть за сборную Украины англичанина с украинским паспортом
- За время войны враг потерял 8 тысяч бронированных машин. Генштаб обновил потери россиян
- Матчи Шахтера и Днепра-1, громкий трансфер Милана. Главные новости за 13 июля
- Элина Свитолина обыграла первую ракетку мира Игу Швёнтек и вышла в полуфинал Уимблдона-2023
- Мбаппе посетил родное село отца в Камеруне. С ним была военизированная охрана
- Ничто человеческое не чуждо. Мудрика заметили в бухарестском McDonalds. ВИДЕО