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Новак Джокович установил рекорд по количеству финалов на турнирах серии Большого шлема
Серб почти не знает горечи поражений
Фото: ATP Tour
Сербский теннисист Новак Джокович в девятый раз вышел в финал Уимблдона. На турнирах серии "Большого шлема" для Новака это будет уже 35-й финал. Это абсолютный рекорд как среди мужчин, так и среди женщин.
Американка Крис Эверт играла в 34 финалах, Серена Уильямс – в 33. У швейцарца Роджера Федерера 31 победа. Испанец Рафаэль Надаль провёл на мэйджорах 30 финальных поединков.
Джокович – семикратный чемпион Уимблдона. Из восьми проведённых финалов серб проиграл лишь в 2013 году британцу Энди Маррею 4:6, 5:7, 4:6.
За главный трофей Уимблдона-2023 в мужском одиночном разряде Джокович сыграет с победителем матча Медведев - Алькарас.
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