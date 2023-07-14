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Джокович: Я чувствую, что 36 — это новые 26

Теннис
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Теннисист рад, что выбрал именно теннис

Джокович: Я чувствую, что 36 — это новые 26

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Семикратный чемпион Уимблдона сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свой выход в финал травяного турнира Уимблдон-2023.

"Я чувствую, что 36 — это новые 26. Этот спорт так много дал мне в жизни. Я бесконечно благодарен. Постараюсь быть честным, вернуть долг этому виду спорта и играть столько, сколько смогу", — сказал Джокович в интервью на корте после матча.

В полуфинальном матче соревнований Джокович нанёс поражение восьмой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

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В статье: Новак Джокович
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