Дебютная победа. Вондроушова - Жабер. Обзор и видео матча

Сегодня прошел финал Уимблдона, где встретились Маркета Вондроушова и Онс Жабер. Для обеих соперниц победа в финале стала бы дебютной. Но на этот раз лучше оказалась Маркета. Именно она обыграла Элину Свитолину в полуфинале турнира. Это была 7-я очная встреча между оппонентками. 4:3 в пользу Вондроушовой.

Матч длился 1:22 часа. За это время Жабер сделала одну подачу навылет, в свою очередь оппонентка 4 раза допустила двойную ошибку. Тунисская спортсменка совершила 31 невынужденную ошибку, против 13 у Вондроушовой. Также у нее больше виннеров 25 против 10.

Уимблдон. Финал

Маркета Вондроушова (Чехия) - Онс Жабер (Тунис) - 6:4, 6:4