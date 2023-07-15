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Дебютная победа. Вондроушова - Жабер. Обзор и видео матча

Теннис
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Вондроушова - Жабер ⋉ 6:4, 6:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 15.07.2023 ⋇ Уимблдон, финал на UA-Футбол

Дебютная победа. Вондроушова - Жабер. Обзор и видео матча

Фото: twitter.com

Новина українською

Сегодня прошел финал Уимблдона, где встретились Маркета Вондроушова и Онс Жабер. Для обеих соперниц победа в финале стала бы дебютной. Но на этот раз лучше оказалась Маркета. Именно она обыграла Элину Свитолину в полуфинале турнира. Это была 7-я очная встреча между оппонентками. 4:3 в пользу Вондроушовой.

Матч длился 1:22 часа. За это время Жабер сделала одну подачу навылет, в свою очередь оппонентка 4 раза допустила двойную ошибку. Тунисская спортсменка совершила 31 невынужденную ошибку, против 13 у Вондроушовой. Также у нее больше виннеров 25 против 10.

Уимблдон. Финал

Маркета Вондроушова (Чехия) - Онс Жабер (Тунис) - 6:4, 6:4

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В статье: Онс Жабер Уимблдон Маркета Вондроушова
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