Ястремская едет играть в Италию, Байндль выступит в Венгрии

Две украинские теннисистки выступят на грунтовых турнирах серии WTA 250 в Италии и Венгрии.

Даяна Ястремская (WTA №152) сразится за главный титул турнира Palermo International в Италии. Наша спортсменка в первом круге сыграет с победительницей одного из квалификационных матчей. Имя оппонентки пока не известно. Соревнования пройдут с 17 по 23 июля.

Катерина Байндль (WTA №85) сыграет на турнире Budapest Grand Prix (Венгрия). Стартовать украинка будет поединком против местной представительницы Натальи Сабанин (WTA №262), получившей wild card. Соревнования пройдут с 17 по 23 июля.