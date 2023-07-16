  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ястремская едет играть в Италию, Байндль выступит в Венгрии
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ястремская едет играть в Италию, Байндль выступит в Венгрии

Теннис
(1 голосов)

Украинки узнали соперниц

Ястремская едет играть в Италию, Байндль выступит в Венгрии

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Две украинские теннисистки выступят на грунтовых турнирах серии WTA 250 в Италии и Венгрии.

Даяна Ястремская (WTA №152) сразится за главный титул турнира Palermo International в Италии. Наша спортсменка в первом круге сыграет с победительницей одного из квалификационных матчей. Имя оппонентки пока не известно. Соревнования пройдут с 17 по 23 июля.

Катерина Байндль (WTA №85) сыграет на турнире Budapest Grand Prix (Венгрия). Стартовать украинка будет поединком против местной представительницы Натальи Сабанин (WTA №262), получившей wild card. Соревнования пройдут с 17 по 23 июля.

Напомним, что ранее Маркета Вондрушова победила на Уимблдоне 2023.

По теме
yellow-arrow
Джокович – Алькарас: Анонс сегодняшнего финала Уимблдон 2023
yellow-arrow
Дебютная победа. Вондроушова - Жабер. Обзор и видео матча
yellow-arrow
Вондроушова - победительница Уимблдона-2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Катерина Байндл Даяна Ястремская
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде