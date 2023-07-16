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Ястремская едет играть в Италию, Байндль выступит в Венгрии
Украинки узнали соперниц
Фото: Getty Images
Две украинские теннисистки выступят на грунтовых турнирах серии WTA 250 в Италии и Венгрии.
Даяна Ястремская (WTA №152) сразится за главный титул турнира Palermo International в Италии. Наша спортсменка в первом круге сыграет с победительницей одного из квалификационных матчей. Имя оппонентки пока не известно. Соревнования пройдут с 17 по 23 июля.
Катерина Байндль (WTA №85) сыграет на турнире Budapest Grand Prix (Венгрия). Стартовать украинка будет поединком против местной представительницы Натальи Сабанин (WTA №262), получившей wild card. Соревнования пройдут с 17 по 23 июля.
Напомним, что ранее Маркета Вондрушова
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