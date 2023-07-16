  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Монфис и Свитолина трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Монфис и Свитолина трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

А дочь – лучший подарок

Монфис и Свитолина трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы

instagram.com

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила своего мужа, француза Гаэля Монфиса с годовщиной их свадьбы.

"Если я знаю, что такое любовь, то только благодаря тебе. С годовщиной, любимый" – написала Элина.

Гаэль более широко выразил свои чувства:

"Два года назад мы скрепили нашу любовь словом "да", и каждый день с тех пор было праздником этого обещания. В прошлом году наша семья пополнилась маленькой принцессой Скай. Ее появление принесло невыразимую радость и придало новое измерение нашей любви. В эту вторую годовщину свадьбы я благодарен за каждый миг, проведенный вместе, за нашу любовь, которая продолжает расти и крепнуть. Спасибо тебе, моя любовь, и нашей замечательной Скай за то, что делаете каждый день особенным. Пусть наш жизненный путь всегда будет приключением, исполненным радости и любви. Мое сердце переполнено любовью к вам обоих" – написал он.

Алькарас – Джокович: Анонс финала Уимблдон 2023

По теме
yellow-arrow
Алькарас - Джокович: смотреть онлайн, прямая трансляция финала Уимблдона
yellow-arrow
Володько победила в финале квалификации Будапешта
yellow-arrow
Молчанов – чемпион парного челленджера в Австрии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина Гаэль Монфис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде