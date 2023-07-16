Монфис и Свитолина трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы

Украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила своего мужа, француза Гаэля Монфиса с годовщиной их свадьбы.

"Если я знаю, что такое любовь, то только благодаря тебе. С годовщиной, любимый" – написала Элина.

Гаэль более широко выразил свои чувства:

"Два года назад мы скрепили нашу любовь словом "да", и каждый день с тех пор было праздником этого обещания. В прошлом году наша семья пополнилась маленькой принцессой Скай. Ее появление принесло невыразимую радость и придало новое измерение нашей любви. В эту вторую годовщину свадьбы я благодарен за каждый миг, проведенный вместе, за нашу любовь, которая продолжает расти и крепнуть. Спасибо тебе, моя любовь, и нашей замечательной Скай за то, что делаете каждый день особенным. Пусть наш жизненный путь всегда будет приключением, исполненным радости и любви. Мое сердце переполнено любовью к вам обоих" – написал он.