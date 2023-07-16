Молчанов – чемпион парного челленджера в Австрии

Украинский теннисист Денис Молчанов одержал победу на парном турнире ATP Challenger Tour 125 в Зальцбурге.

В решающем матче за главный титул соревнований наш соотечественник в паре с казахом Андреем Голубевым победили индийский дуэт Анирудха Чандрасекара и Виджая Сундара.

Счет поединка 2-0 (6-4; 7-6) в пользу триумфаторов турнира.

Отметим, что для украинца этот титул стал уже 37 в карьере и третьим в текущем сезоне. На минувшей неделе Денис в паре с французом Жонатаном Эйсериком победили на челленджере в Милане.