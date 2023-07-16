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Молчанов – чемпион парного челленджера в Австрии
Поздравляем с победой
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский теннисист Денис Молчанов одержал победу на парном турнире ATP Challenger Tour 125 в Зальцбурге.
В решающем матче за главный титул соревнований наш соотечественник в паре с казахом Андреем Голубевым победили индийский дуэт Анирудха Чандрасекара и Виджая Сундара.
Счет поединка 2-0 (6-4; 7-6) в пользу триумфаторов турнира.
Отметим, что для украинца этот титул стал уже 37 в карьере и третьим в текущем сезоне. На минувшей неделе Денис в паре с французом Жонатаном Эйсериком победили на челленджере в Милане.
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