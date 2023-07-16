  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Молчанов – чемпион парного челленджера в Австрии
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Молчанов – чемпион парного челленджера в Австрии

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Поздравляем с победой

Молчанов – чемпион парного челленджера в Австрии

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Денис Молчанов одержал победу на парном турнире ATP Challenger Tour 125 в Зальцбурге.

В решающем матче за главный титул соревнований наш соотечественник в паре с казахом Андреем Голубевым победили индийский дуэт Анирудха Чандрасекара и Виджая Сундара.

Счет поединка 2-0 (6-4; 7-6) в пользу триумфаторов турнира.

Отметим, что для украинца этот титул стал уже 37 в карьере и третьим в текущем сезоне. На минувшей неделе Денис в паре с французом Жонатаном Эйсериком победили на челленджере в Милане.

Алькарас – Джокович: Анонс финала Уимблдона

По теме
yellow-arrow
Алькарас - Джокович: смотреть онлайн, прямая трансляция финала Уимблдона
yellow-arrow
Володько победила в финале квалификации Будапешта
yellow-arrow
Монфис и Свитолина трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Молчанов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде