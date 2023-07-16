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Володько победила в финале квалификации Будапешта
Украинка сыграет в основной сетке
j48tennis.net
Украинская теннисистка Екатерина Володько (WTA №296) выиграла финальный матч квалификации турнира серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).
Наша спортсменка за право выхода в основную сетку соревнований одолела представительницу Турции Берфу Дженнингз (WTA №254).
Счет матча 2-1 (7-5; 2-6; 6-4) в пользу украинки.
Соперница Екатерины по первому кругу соревнований пока не известна. Отметим, что Володько впервые с 2021 года пробилась в основную сетку соревнований турнира серии WTA.
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