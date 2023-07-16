Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алькарас - победитель Уимблдона-2023
Дебютный триумф на турнире
Фото: Getty Images
В финальном поединке Уимблдона встретились лучший теннисист планеты, номер 1 мирового рейтинга Карлос Алькарас и вторая ракетка мира Новак Джокович.
Свой дебютный титул Уимблдона получил Алькарас. Первый закончился полным преимуществом серба. Во втором противники дошли до тай-брейка, где лучшим оказался Карлос. Третий сет прошел в упорной борьбе, где в третьем гейме оппоненты долго спорили за первенство, но испанец победил. В четвертом сете первый номер также одержал победу. Решающий 5-й выявил триумфатора Уимблдона-2023, им стал Карлос Алькарас. Таким образом он прервал победную серию серба.
Для испанца этот финал был лишь вторым на Grand Slam и первым на Уимблдоне (в прошлом году он победил на US Open).
Для серба решающий поединок был девятым в карьере на травяном Grand Slam (семь раз Новак брал титул - 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022). В случае победы, он мог догнать рекордсмена соревнований Роджера Федерера, в активе которого 8 побед на Уимблдоне.
Это была третья встреча между теннисистами. По количеству побед Алькарас опережает со счетом 2:1.
Уимблдон-2023: мужчины, финал
Карлос Алькарас (Испания) - Новак Джокович (Сербия) 3:2 (1:6, 7:6(8:6), 6:1, 3:6, 6:4)
Популярное сейчас
- "Я расскажу твоей маме, что ты мне только что наговорил". Как арбитры АПЛ оттачивают свой стиль
- Джокович – Алькарас: Анонс сегодняшнего финала Уимблдон 2023
- Российские ракеты С-300 попали в стадион и дорогу в Харькове
- Алькарас - Джокович: смотреть онлайн, прямая трансляция финала Уимблдона
- Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО
- Мбаппе посетил родное село отца в Камеруне. С ним была военизированная охрана