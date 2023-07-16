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Алькарас - победитель Уимблдона-2023

Теннис
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Дебютный триумф на турнире

Алькарас - победитель Уимблдона-2023

Фото: Getty Images

Новина українською

В финальном поединке Уимблдона встретились лучший теннисист планеты, номер 1 мирового рейтинга Карлос Алькарас и вторая ракетка мира Новак Джокович.

Свой дебютный титул Уимблдона получил Алькарас. Первый закончился полным преимуществом серба. Во втором противники дошли до тай-брейка, где лучшим оказался Карлос. Третий сет прошел в упорной борьбе, где в третьем гейме оппоненты долго спорили за первенство, но испанец победил. В четвертом сете первый номер также одержал победу. Решающий 5-й выявил триумфатора Уимблдона-2023, им стал Карлос Алькарас. Таким образом он прервал победную серию серба.

Для испанца этот финал был лишь вторым на Grand Slam и первым на Уимблдоне (в прошлом году он победил на US Open).

Для серба решающий поединок был девятым в карьере на травяном Grand Slam (семь раз Новак брал титул - 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022). В случае победы, он мог догнать рекордсмена соревнований Роджера Федерера, в активе которого 8 побед на Уимблдоне.

Это была третья встреча между теннисистами. По количеству побед Алькарас опережает со счетом 2:1.

Уимблдон-2023: мужчины, финал
Карлос Алькарас (Испания) - Новак Джокович (Сербия) 3:2 (1:6, 7:6(8:6), 6:1, 3:6, 6:4)

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В статье: Новак Джокович Карлос Алькарас
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