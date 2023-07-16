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Первый трофей Уимблдона испанца и прерванная серия серба. Алькарас - Джокович. Обзор и видео матча
Алькарас - Джокович ⋉ 3:2 (1:6, 7:6(8:6), 6:1, 3:6, 6:4) ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 16.07.2023 ⋇ Уимблдон, финал на UA-Футбол
Фото: twitter Wimbledon
Карлосу Алькарасу удалось прервать победную серию Новака Джоковича. Серб последние 5 лет был победителем турнира. Для испанца это первый трофей Уимблдона и второй на Grand Slam. В прошлом году он победил на US Open.
В первом сете очень легко победил Новак, так же сделал Карлос в третьем. Пятый сет стал решающим для теннисистов, где лучшим оказался Алькарас.
Карлос Алькарас (Испания) - Новак Джокович (Сербия) 3:2 (1:6, 7:6(8:6), 6:1, 3:6, 6:4)
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