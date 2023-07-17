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Рейтинг АТР. Сачко стал первой ракеткой Украины, Крутых потерял 17 позиций
Обновленный рейтинг АТР
Фото: tennis.ua
На сайте Ассоциации профессиональных теннисистов обновился мировой рейтинг. Испанец Карлос Алькарас остался на первом месте.
Алькарас выиграл Уимблдонский турнир, победив в финале сербского теннисиста Новака Джоковича (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4). Новак находится на втором месте в рейтинге ATP.
Виталий Сачко поднялся на 187-е место (+3) и вышел на первое место национального рейтинга. Алексей Крутых потерял 17 позиций и опустился на 199-ю строчку.
Улучшил свои позиции Илья Марченко - 320-е место (+18), Владислав Орлов - 398-е место (+9) и Эрик Ваншельбойм - 421-е место (+15).
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