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Рейтинг АТР. Сачко стал первой ракеткой Украины, Крутых потерял 17 позиций

Теннис
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Обновленный рейтинг АТР

Рейтинг АТР. Сачко стал первой ракеткой Украины, Крутых потерял 17 позиций

Фото: tennis.ua

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На сайте Ассоциации профессиональных теннисистов обновился мировой рейтинг. Испанец Карлос Алькарас остался на первом месте.

Алькарас выиграл Уимблдонский турнир, победив в финале сербского теннисиста Новака Джоковича (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4). Новак находится на втором месте в рейтинге ATP.

Виталий Сачко поднялся на 187-е место (+3) и вышел на первое место национального рейтинга. Алексей Крутых потерял 17 позиций и опустился на 199-ю строчку.

Улучшил свои позиции Илья Марченко - 320-е место (+18), Владислав Орлов - 398-е место (+9) и Эрик Ваншельбойм - 421-е место (+15).

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В статье: Новак Джокович Виталий Сачко Алексей Крутых Карлос Алькарас
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