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Алькарас: Я выиграл Уимблдон для себя, а не для теннисного поколения
Теннисист высказался о победе
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист, первая ракетка мира, чемпион Уимблдона-2023 Карлос Алькарас прокомментировал победу на Уимблдоне-2023 над семикратным чемпионом, сербским теннисистом Новаком Джоковичем.
"Ощущения великолепные. Выиграть Уимблдон было моей мечтой, я очень этого хотел. Правда, не ожидал осуществить её так быстро.
Если честно, я сделал это для себя, а не для теннисного поколения. Это было великолепно. Потрясающе обыграть Новака на его пике, на этом уровне, и войти в историю, став первым человеком за 10 лет, который нанёс ему поражение на этом корте.
Я никогда это не забуду. И новому поколению это тоже на пользу — они увидели, как я его обыграл, и задумаются, что тоже способны на это. Это здорово и для меня, и для молодых игроков", – сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.
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